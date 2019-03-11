Защитник "Атлетико" рассказал об ожиданиях от матча с "Ювентусом"

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Первый матч закончился победой испанского клуба со счетом 2:0.

"Ювентус" - великая команда, мы уверены, что должны отдаться на 200 %. Я рад, что смог забить в матче и помочь команде. Впереди 90 минут - будет очень сложно", - сказал Хименес.

Матч "Ювентус" -"Атлетико" пройдет в Турине 12 марта. Начало - в 23:00 (мск).

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