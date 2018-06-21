Защитник "Атлетико" сделал важное заявление о своем будущем в клубе

Французский защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес заявил, что он не думает об переходе в другой клуб.

"Клуб очень вырос за то время, как я прибыл сюда. Я наслаждаюсь пребыванием в "Атлетико". Если клуб предложит мне новый контракт, то я с радостью подпишу его. Играть за "Атлетико" это большая честь и я надеюсь, что докажу это на поле", - приводит слова Эрнандеса Football Espana.

В минувшем сезоне 22-летний Эрнандес провел за "Атлетико" 44 матча и отдал 3 голевые передачи.

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