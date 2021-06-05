Защитник "Атлетико" Триппьер ищет дом в Манчестере

Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

Как сообщает журналист The Athletic Лори Уитвелл, футболист уже занимается поиском дома в Манчестере и его окрестностях.

Отмечается, что "матрасники" хотят сохранить игрока, но вариант с продажей не исключается.

В прошедшем сезоне на счету Триппьера шесть ассистов в 35 играх.

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