Защитник "Атлетико" вернулся к тренировкам после 9-месячного перерыва

Защитник мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько провёл тренировку по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, хорватский фулбек вернулся к занятиям впервые за 9 месяцев. В феврале ему прооперировали колено и с тех пор он находился в лазарете.

Напомним, что травму 27-летний футболист получил, находясь в аренде в миланском "Интере".

Контракт Врсалько с "Атлетико" рассчитан до лета 2022 года.

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