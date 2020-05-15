Защитник "Атлетико" вылечился от коронавируса

Защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди поборол коронавирусную инфекцию и может вернуться к тренировочному процессу с командой.

По информации AS, бразильский фулбек сдал два отрицательных теста на COVID-19 и уже в пятницу будет допущен к занятиям.

В текущем сезоне Лоди сыграл за "Атлетико" 33 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Примера из-за пандемии приостановлена с марта. Возобновление турнира должно состояться в июне.

Не пропустите: Четыре футболиста в чемпионате Беларуси заразились коронавирусом. | http://soccernews.ru