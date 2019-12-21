Защитник "Аякса" Блинд заявил, что пропустит какое-то время из-за проблем с сердцем

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Защитник "Аякса" Блинд заявил, что пропустит какое-то время из-за проблем с сердцем

Защитник "Аякса" и сборной Нидерландов Дейли Блинд в своем инстаграме заявил, что не сможет играть какое-то время из-за проблем с сердцем.

29-летний футболист впервые почувствовал дискомфорт в груди после матча группового этапа Лиги Чемпионов с "Валенсией".

После обследования стало известно, что у защитника воспаление сердечной мышцы. Пока не уточняется, сколько пропустит футболист, однако он точно не сможет участвовать в тренировочных сборах "Аякса".

Блинд - воспитанник амстердамского клуба. В 2018 году он вернулся в "Аякс" после четырех лет в "Манчестер Юнайтед".

А еще: "Аякс" вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов| http://soccernews.ru
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