Защитник "Аякса" Блинд заявил, что пропустит какое-то время из-за проблем с сердцем
Защитник "Аякса" и сборной Нидерландов Дейли Блинд в своем инстаграме заявил, что не сможет играть какое-то время из-за проблем с сердцем.
29-летний футболист впервые почувствовал дискомфорт в груди после матча группового этапа Лиги Чемпионов с "Валенсией".
После обследования стало известно, что у защитника воспаление сердечной мышцы. Пока не уточняется, сколько пропустит футболист, однако он точно не сможет участвовать в тренировочных сборах "Аякса".
Блинд - воспитанник амстердамского клуба. В 2018 году он вернулся в "Аякс" после четырех лет в "Манчестер Юнайтед".
А еще: "Аякс" вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23