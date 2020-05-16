Защитник "Аякса" Дест сделал выбор между "Баварией" и "Барселоной"

Правый защитник "Аякса" Сержиньо Дест определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.

По информации Transfermarkt, 19-летний американец получил предложения от "Баварии" и "Барселоны", отдав в итоге предпочтение каталонцам.

В сезоне 2019/20 фулбек провёл за "Аякс" 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

Рыночная стоимость Деста оценивается в 18 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на Хаверца. | http://soccernews.ru