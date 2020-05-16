Защитник "Аякса" Дест сделал выбор между "Баварией" и "Барселоной"
Правый защитник "Аякса" Сержиньо Дест определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.
По информации Transfermarkt, 19-летний американец получил предложения от "Баварии" и "Барселоны", отдав в итоге предпочтение каталонцам.
В сезоне 2019/20 фулбек провёл за "Аякс" 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
Рыночная стоимость Деста оценивается в 18 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16