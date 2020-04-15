Защитник "Аякса" заявил о желании перейти в "Манчестер Сити"

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Защитник "Аякса" заявил о желании перейти в "Манчестер Сити"

Мексиканский защитник "Аякса" Эдсон Альварес заявил, что он мечтает выступать за "Манчестер Сити".

"Я с детства являюсь болельщиком "Манчестер Сити". Если бы я мог выбирать, то не задумываясь перешел бы в "Манчестер Сити". Было бы здорово когда-нибудь перейти в этот клуб", - приводит слова Альвареса Football Oranje.

22-летний Альварес перешел в "Аякс" из мехиканской "Америки" летом 2019 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за амстердамский клуб 23 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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