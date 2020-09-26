Защитник "Айнтрахта" Хинтереггер вплотную приблизился к историческому антирекорду Бундеслиги

Защитник "Айнтрахта" Мартин Хинтереггер записал в свой пассив пятый автогол в матчах Бундеслиги.

28-летний австриец поразил собственные ворота во вчерашней игре против "Герты" (2:1).

Как сообщает Gracenote Live, по числу автоголов в чемпионате Германии Хинтереггер занимает второе место в истории турнира.

А первую строчку, и соответственно антирекорд, удерживают Манфред Кальтц и Николче Новески, у которых по 6 забитых мячей своей команде.

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