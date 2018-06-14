Защитник "Барселоны" близок к переезду в АПЛ

Защитник каталонской "Барселоны" Марлон Сантос, в прошлом сезоне выступавший за "Ниццу" на правах аренды, близок к переезду в английскую Премьер-Лигу.

Так ,по сведениям El Mundo Deportivo, новым клубом 22-летнего бека может стать "Вест Хэм". "Молотобойцы" уже согласовали условия личного контракта с бразильцем, теперь им предстоит договориться с "сине-гранатовыми" о сумме компенсации за игрока, трансфер которого оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась Головиным. | soccernews.ru