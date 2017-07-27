Защитник "Барселоны" близок к переезду в Бразилию

Защитник каталонской "Барселоны" Дуглас близок к переезду в один из бразильских клубов, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний бек уже в ближайшее время может вернуться на Родину, где ранее он выступал за "Гояс" и "Сан-Паулу". Сумма трансфера бразильца не разглашается, однако известно, что она окажется на порядок меньше 30-ти миллионов евро, за которые "сине-гранатовые" приобрели у лиссабонской "Бенфики" Нелсона Семеду.

Напомним, Семеду прокомментировал свой переход в "Барселону". | soccernews.ru