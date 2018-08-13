Защитник "Барселоны" близок к переходу в клуб Бундеслиги

Защитник каталонской "Барселоны" Марлон близок к переходу в гельзенкирхенский "Шальке", информирует sport.es.

По сведениям издания, клубы все еще ведут переговоры по трансферу 22-летнего бека "сине-гранатовых". Однако вполне вероятно, что в ближайшее время они достигнут соглашения по переезду бразильца на "Фелтинс-Арену". Стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, ранее "Шальке" продал Керера в ПСЖ. | soccernews.ru