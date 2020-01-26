Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Ниццу"

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Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Ниццу"

Защитник "Барселоны" Мусса Ваге близок к уходу из клуба.

По сведениям Daily Mercato, переговоры по трансферу 21-летнего сенегальца ведет "Ницца". Отмечается, что о сделке могут объявить на следующей неделе.

В текущем сезоне Ваге принял участие в трех матчах, однако результативными действиями не отличился.

Контракт Ваге с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.

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