Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Ниццу"
Защитник "Барселоны" Мусса Ваге близок к уходу из клуба.
По сведениям Daily Mercato, переговоры по трансферу 21-летнего сенегальца ведет "Ницца". Отмечается, что о сделке могут объявить на следующей неделе.
В текущем сезоне Ваге принял участие в трех матчах, однако результативными действиями не отличился.
Контракт Ваге с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.
Читайте также: "Барселона" согласовала трансфер "нового Дани Алвеса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 января
-
"Тоттенхэм" определил четыре альтернативы нападающему "Реал Сосьедада"
-
"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче Примеры
-
"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте
-
1
"Аталанта" отгрузила "Торино" семь голов
-
Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Ниццу"
-
Лэмпард заявил, что "Челси" нуждается в усилении
-
"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1
-
"Барселона" сделала выбор между Обамеянгом и Родриго
-
Моуринью высказался о предстоящем уходе Эриксена
-
"Интер" требует от "Эвертона" увеличить предложение по Весино
-
"Краснодар" заработал на трансфере Комличенко в "Динамо"
-
1
"Челси" добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Бавария" разгромила "Шальке" в матче Бундеслиги
-
"Вильярреал" вырвал победу над "Алавесом"
-
"Монако" отклонил предложение "Барселоны" по Бен-Йеддеру
-
"Фиорентина" и "Дженоа" поделили очки в матче Серии А
-
Линекер отреагировал на поражение "Барселоны" от "Валенсии"
-
"Марсель" сыграл вничью с "Анжером"
-
Сетьен прокомментировал поражение от "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|49
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
|33
|5
|Нант
|20
|32
|6
|Лилль
|20
|31
|7
|Страсбур
|21
|30
|8
|Анжер
|21
|30
|9
|Лион
|20
|29
|10
|Реймс
|21
|29
|11
|Ницца
|21
|29
|12
|Монако
|21
|29
|13
|Брест
|21
|28
|14
|Сент-Этьен
|21
|28
|15
|Бордо
|20
|26
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|20
|12