Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Шальке"

Теги шалькебарселонажан-клер тодиботрансферы

Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Шальке"
Французский защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо в ближайшее время может перейти в "Шальке", сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб согласовал аренду француза до лета 2020 года без права последующего выкупа. Также на игрока претендовал "Милан", но итальянский клуб не сумел договориться по его трансферу.

20-летний Тодибо выступает за "Барселону" с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суперкубок Испании меняет формат: теперь в нем участвуют 4 команды, матчи будут проходить в Саудовской Аравии, а начало запланированно на сегодня!

Суперкубок Испании меняет формат: теперь в нем участвуют 4 команды, матчи будут проходить в Саудовской Аравии, а начало запланированно на сегодня!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов