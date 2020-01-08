Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Шальке"
Французский защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо в ближайшее время может перейти в "Шальке", сообщает Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб согласовал аренду француза до лета 2020 года без права последующего выкупа. Также на игрока претендовал "Милан", но итальянский клуб не сумел договориться по его трансферу.
20-летний Тодибо выступает за "Барселону" с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Боруссия Дортмунд
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|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
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|17
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|Унион Берлин
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