Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"

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Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"

"Милан" близок к подписанию центрального защитника "Барселоны" Жан-Клера Тодибо.

По информации Gazzetta dello Sport, перспективный француз уже согласился присоединиться к "россонери" в январе.

Теперь клубам предстоит договориться об условиях трансфера 19-летнего футболиста.

"Барса" хочет продать Тодибо за 20-25 миллионов евро с включением в сделку опции обратного выкупа.

"Милан", в свою очередь, намерен арендовать игрока с правом последующего выкупа.

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Комментарии

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крoш
крoш

Дмиртрий Владимирович сказал, что это чистой воды фантазии!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Никогда такого не было,и вот опять!

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