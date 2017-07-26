Защитник "Барселоны" Дуглас может перейти в "Бенфику"

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Защитник "Барселоны" Дуглас может перейти в "Бенфику"

"Бенфика" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Барселоны" Дугласу, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, португальский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "орлов" Дуглас может заменить Нелсона Семеду, который перешел именно в "Барселону".

26-летний Дуглас выступает за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 8 матчей. В минувшем сезоне бразилец выступал за хихонский "Спортинг" на правах аренды.

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