Защитник "Барселоны" готов присоединиться к клубу АПЛ

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Защитник "Барселоны" готов присоединиться к клубу АПЛ

Защитник "Барселоны" Йерри Мина дал согласие на переход в "Эвертон", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, клубам осталось договориться об окончательной сумме трансфера. Согласно предварительным данным, 23-летний колумбиец обойдётся "ирискам" в 24 миллиона евро.

Напомним, что Мина присоединился к "Барселоне" только прошлой зимой, сыграл за "сине-гранатовых" 6 матчей и сделал 1 ассист. 

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