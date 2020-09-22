Защитник "Барселоны" Куэнка продолжит карьеру в "Вильярреале"
Защитник "Барселоны" Хорхе Куэнка перешел в "Вильярреал". Об этом сообщается на сайте клуба.
Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро плюс 4 млн евро бонусов. У каталонцев есть право обратного выкупа 20-летнего игрока.
Контракт защитника в "Вильярреалом" рассчитан до 2025 года.
El #Villarreal y la @U_D_Almeria acuerdan la cesión de Jorge Cuenca.— Villarreal CF (@VillarrealCF) September 22, 2020
¡A romperla, crack !
https://t.co/A4QVSgL4dI pic.twitter.com/MOkouJjNGY
Текущий сезон игрок проведет в аренде в "Альмерии", выступающей в Сегунде.
За "Барселону" футболисту удалось сыграть лишь в одном матче.
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