Защитник "Барселоны" Куэнка продолжит карьеру в "Вильярреале"

Защитник "Барселоны" Хорхе Куэнка перешел в "Вильярреал". Об этом сообщается на сайте клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро плюс 4 млн евро бонусов. У каталонцев есть право обратного выкупа 20-летнего игрока.

Контракт защитника в "Вильярреалом" рассчитан до 2025 года.

Текущий сезон игрок проведет в аренде в "Альмерии", выступающей в Сегунде.

За "Барселону" футболисту удалось сыграть лишь в одном матче.

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