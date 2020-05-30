Защитник "Барселоны" Лангле отказал "Интеру"

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Защитник "Барселоны" Лангле отказал "Интеру"

Центральный защитник "Барселоны" Клеман Лангле не заинтересован в уходе из каталонского клуба, пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летний футболист ответил отказом на предложение миланского "Интера", поскольку хочет остаться на "Камп Ноу".

В стане "сине-гранатовых" рады такому решению француза, поскольку тренерский штаб команды доволен его игрой.

Лангле выступает за "Барсу" с лета 2018 года, в текущем сезоне в его активе 29 матчей, 3 гола и 1 ассист.

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