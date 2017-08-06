Защитник "Барселоны" может перебраться в АПЛ

Защитник каталонской "Барселоны" Томас Вермален может вернуться в английскую Премьер-Лигу, информирует The Sun.

По сведениям издания, в услугах 31-летнего бека заинтересован "Эвертон". В трансфере бельгийца заинтересован лично главный тренер "ирисок" Рональд Куман.

Прошлый сезон Вермален на правах аренды провел в итальянской "Роме".

Напомним, "Барселона" интересуется хавбеком "Ниццы". | soccernews.ru