Защитник "Барселоны" может перейти в "Севилью"

"Севилья" проявляет интерес к колумбийскому защитнику "Барселоны" Йерри Мине, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, севильский клуб может арендовать футболиста на год. Аренда Мины может войти в сделку по переходу защитника "Севильи" Клемана Ленгле в "Барселону".

Напомним, что 23-летний Мина перешел в "Барселону" в январе из "Палмейраса" за 12 миллионов евро, но с тех пор провел всего 6 матчей за каталонцев.

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