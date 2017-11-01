Защитник "Барселоны" может продолжить карьеру в "Интере"

Защитник "Барселоны" Томас Вермален может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Sky Sports, "Интер" зимой попробует подписать бельгийца. Ранее говорилось, что Вермаленом интересуются "Андерлехт" и "Эвертон".

В этом сезоне Вермален провел за "Барселону" всего одну игру в рамках Кубка Испании.

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