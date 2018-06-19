Защитник "Барселоны" может продолжить карьеру в Турции

Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина может продолжить карьеру в Турции, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что заинтересованность в подписании 23-летнего бека "сине-гранатовых" проявил "Фенербахче". Каталонский гранд готов рассмотреть предложение "канареек". Однако "Барса" рассчитывает рассмотреть только два варианта с уходом своего игрока - его аренду либо продажу с правом обратного выкупа за фиксированную сумму.

Напомним, "Барселона" сообщила Пьяничу о своей заинтересованности в нем. | soccernews.ru