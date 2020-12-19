Защитник "Барселоны" может завершить карьеру из-за травмы

Карьера флангового защитника "Барселоны" Муссы Ваге оказалась под угрозой, пишет Sport.es.

По информации источника, 22-летний футболист может повесить бутсы на гвоздь из-за серьёзной травмы.

Сенегалец порвал переднюю, заднюю и боковую крестообразные связки колена. Сроки восстановления составят не менее года.

Ваге ударился коленом о штангу в попытке вынести мяч из ворот во время матча ПАОКа и "Ариса". За клуб из Салоников он с сентября выступает на правах аренды.

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