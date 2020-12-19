Защитник "Барселоны" может завершить карьеру из-за травмы
Карьера флангового защитника "Барселоны" Муссы Ваге оказалась под угрозой, пишет Sport.es.
По информации источника, 22-летний футболист может повесить бутсы на гвоздь из-за серьёзной травмы.
Сенегалец порвал переднюю, заднюю и боковую крестообразные связки колена. Сроки восстановления составят не менее года.
Ваге ударился коленом о штангу в попытке вынести мяч из ворот во время матча ПАОКа и "Ариса". За клуб из Салоников он с сентября выступает на правах аренды.
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|Аполлон Афины
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|62
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|Ираклис
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|Эдессаикос
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