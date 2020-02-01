Защитник "Барселоны" отказал "Арсеналу"
В январе лондонский "Арсенал" пытался купить у "Барселоны" защитника Самюэля Умтити, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, "канониры" сделали предложение о трансфере 26-летнего футболиста, однако тот наотрез отказался уходить из каталонского клуба.
Француз намерен бороться за место в составе "сине-гранатовых" и не собирается покидать команду, несмотря на дефицит игровой практики.
В текущем сезоне Умтити провёл за "Барсу" всего 10 матчей. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 40 миллионов евро.
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|Команда
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|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
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