Защитник "Барселоны" отказал "Арсеналу"

В январе лондонский "Арсенал" пытался купить у "Барселоны" защитника Самюэля Умтити, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, "канониры" сделали предложение о трансфере 26-летнего футболиста, однако тот наотрез отказался уходить из каталонского клуба.

Француз намерен бороться за место в составе "сине-гранатовых" и не собирается покидать команду, несмотря на дефицит игровой практики.

В текущем сезоне Умтити провёл за "Барсу" всего 10 матчей. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 40 миллионов евро.

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