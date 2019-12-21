Защитник "Барселоны" отказался переходить в "Милан"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо не заинтересован в трансфере в "Милан".

Как сообщает Football Italia, "россонери" хотели арендовать 19-летнего француза, однако футболист ответил отказом. Отмечается, что на Тодибо также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Монако".

В текущем сезоне Тодибо принял участие в трех матчах, суммарно проведя на поле 129 минут. Результативными действиями игрок не отметился.

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