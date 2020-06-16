Защитник "Барселоны" Пике вспомнил историю знакомства с Шакирой

Игрок "Барселоны" Жерар Пике рассказал, как познакомился с известной певицей Шакирой, которая впоследствии стала его возлюбленной и матерью его детей.

"Мы встречались с Шакирой в Мадриде до поездки на мундиаль. В первый день знакомства я ей сказал, что мы встретимся в финале. Я всегда был смелым. Она пела на церемонии и я считал победу в том матче само собой разумеющейся. Мы проиграли первый матч, но в итоге стали победителями", - рассказал футболист в интервью L’Esportiu de Catalunya.

Отметим, что Пике и Шакира в отношениях уже 10 лет. Они воспитывают двоих детей. Несмотря на долгий срок отношений и детей, пара не торопится жениться.

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