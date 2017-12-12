Защитник "Барселоны" поддержал Роналду

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Защитник "Барселоны" поддержал Роналду

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду высказался о неудачных выступлениях своего соотечественника из мадридского "Реала" Криштиану Роналду в нынешнем сезоне.

"Криштиану не забивает так много голов в чемпионате, как раньше. Но он отдаёт результативные передачи и забивает в Лиге Чемпионов. Я не думаю, что это его вина. Думаю, это в целом проблема "Реала". Несмотря на то, что Роналду удаляют, он получает травмы и создаёт не так много моментов, Криштиану - всё ещё отличный игрок, который отдаёт все силы на поле. Я могу похвастаться игрой вместе с двумя лучшими футболистами в мире. Без сомнения, Месси и Роналду таковыми являются" - приводит слова Семеду Sport.es.

Не пропустите: "Барселона" прокомментировала заявление Роналду. | http://soccernews.ru

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