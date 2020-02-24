Защитник "Барселоны" Роберто выбыл на месяц из-за травмы

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Защитник "Барселоны" Роберто выбыл на месяц из-за травмы

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

По данным источника, игрока беспокоит травма бедра. Он пропустил последний матч Примеры с "Эйбаром".

Скорее всего, футболист пропустит оба матча Лиги Чемпионов с "Наполи" и Эль Класико.

В этом сезоне футболист участвовал в 22 матчах чемпионата, в которых забил 1 гол и сделал 2 асситса.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Так,одного днаря отцепили,осталось "закрыть в клетке" картонку и его прихлебателей.И тогда болид Сетьена и БАрта разнесет Наполи в пух и прах!Виска Эль Барса!

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