Защитник "Барселоны" Семеду может продлить контракт с клубом

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Защитник "Барселоны" Семеду может продлить контракт с клубом

"Барселона" планирует продлить контракт с защитником Нелсоном Семеду, утверждает Mundo Deportivo.

По данным издания, стороны уже приступили к обсуждению деталей возможного соглашения до 2025 года. В новом контракте будет присутствовать сумма отступных в размере 100 млн евро.

Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

В текущем розыгрыше 26-летний футболист провел 40 матчей, отметившись 1 голом и 3 ассистами.

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