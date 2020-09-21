Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК

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Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК

Защитник "Барселоны" Мусса Ваге перешел в ПАОК на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

Вторую половину прошлого сезона 21-летний сенегалец провел в аренде в "Ницце" и в 5 матчах забил 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что форвард Луис Суарес и защитник Нелсон Семеду также в скором времени покинут "Барселону". 

А еще: El Mundo Deportivo: Суарес согласовал контракт с "Атлетико" | http://soccernews.ru

 
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