Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК

Защитник "Барселоны" Мусса Ваге перешел в ПАОК на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

Вторую половину прошлого сезона 21-летний сенегалец провел в аренде в "Ницце" и в 5 матчах забил 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что форвард Луис Суарес и защитник Нелсон Семеду также в скором времени покинут "Барселону".

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