Защитник "Барселоны" Вермален переедет в Грецию

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Защитник "Барселоны" Вермален переедет в Грецию

Бельгийский защитник "Барселоны" Томас Вермален близок к переходу в "Олимпиакос", сообщает HLN.

По сведениям издания, футболист получил выгодное предложение от греческого клуба, которое, скорее всего, примет. Контракт Вермалена с "Барселоной" истекает 30 июня, поэтому он достанется грекам бесплатно. Также в услугах бельгийца заинтересован "Андерлехт".

В минувшем сезоне 33-летний Вермален провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Вермалена зовут в АПЛ. | http://soccernews.ru

 
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