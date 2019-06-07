Защитник "Барселоны" Вермален переедет в Грецию

Бельгийский защитник "Барселоны" Томас Вермален близок к переходу в "Олимпиакос", сообщает HLN.

По сведениям издания, футболист получил выгодное предложение от греческого клуба, которое, скорее всего, примет. Контракт Вермалена с "Барселоной" истекает 30 июня, поэтому он достанется грекам бесплатно. Также в услугах бельгийца заинтересован "Андерлехт".

В минувшем сезоне 33-летний Вермален провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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