Защитник "Барселоны" заразился коронавирусом

Французский защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо заразился коронавирусом.

"У меня положительный результат теста на коронавирус. Я хорошо себя чувствую. Симптомов болезни у меня нет. Согласно медицинскому протоколу я остаюсь дома. Благодарю всех за поддержку", - написал Тодибо в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 20-летний Тодибо выступал за "Барселону" и "Шальке" на правах аренды. Он провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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