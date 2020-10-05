Защитник "Барсы" Альба выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Теги барселонажорди альбатравмы

Защитник "Барсы" Альба выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Защитник "Барселоны" Жорди Альба из-за травмы может пропустить некоторое время. Об этом сообщается в твиттере каталонцев.

У 31-летнего игрока диагностировано повреждение задней поверхности бедра правой ноги.

Альба получил травму в матче чемпионата Испании с "Севильей" (1:1). Сколько уйдет времени на восстановление - не сообщается.

20 октября "сине-гранатовые" встретятся с "Ференцварошем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

А еще: "Барселона" опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2019/20| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Власти Москвы могут снова ограничить допуск зрителей на стадионы

Власти Москвы могут снова ограничить допуск зрителей на стадионы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов