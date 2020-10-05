Защитник "Барсы" Альба выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Защитник "Барселоны" Жорди Альба из-за травмы может пропустить некоторое время. Об этом сообщается в твиттере каталонцев.

У 31-летнего игрока диагностировано повреждение задней поверхности бедра правой ноги.

Альба получил травму в матче чемпионата Испании с "Севильей" (1:1). Сколько уйдет времени на восстановление - не сообщается.

20 октября "сине-гранатовые" встретятся с "Ференцварошем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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