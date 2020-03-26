Защитник "Баварии" Алаба хочет выступать в Испании

Игрок "Баварии" Давид Алаба может покинуть команду в скором времени, передает Kicker.

По данным источника, защитник хочет выступать в чемпионате Испании и повышения зарплаты. Мадридский "Реал" ранее проявлял интерес к футболисту.

Соглашение 27-летнего футболиста с "Баварией" рассчитано до лета 2021 года. Продление контракта не обсуждается из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Алаба участвовал в 20 матчах Бундеслиги, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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