Защитник "Баварии" Алаба может продолжить карьеру в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан интересуется защитником "Баварии" Давидом Алабой. Об этом сообщает AS.

Руководство мадридцев считает, что футболист может стать потенциальной заменой Марселу.

Контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года. В СМИ писали,ч то футболист не хочет оставаться в Мюнхене.

В нынешнем сезоне защитник участвовал в 28 матчах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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