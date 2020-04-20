Защитник "Баварии" Алаба может продолжить карьеру в "Реале"

2 Теги давид алабабавария мюнхенреал мадрид

Защитник "Баварии" Алаба может продолжить карьеру в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан интересуется защитником "Баварии" Давидом Алабой. Об этом сообщает AS.

Руководство мадридцев считает, что футболист может стать потенциальной заменой Марселу.

Контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года. В СМИ писали,ч то футболист не хочет оставаться в Мюнхене.

В нынешнем сезоне защитник участвовал в 28 матчах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Не пропустите: Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

В Барсу надо переходить... Хотя он травматичный, может стать вторым Умтити...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не в БАРСУ же ему переходить.Там все деградируют под чутким контролем облелеяного и захохоленого ничтожества ,дрочащего себе выбивание более высокой заработной платы каждый месяц))))Месси "Велик"!

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