Защитник "Баварии" Алаба отказал "Манчестер Сити"

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба не хочет переходить в "Манчестер Сити", утверждает Bild.

По сведениям издания, звёздный австриец предпочитает стать игроком "Реала" или "Барселоны".

"Бавария" могла обменять Алабу на вингера "Сити" Лероя Сане - такой сценарий устраивал оба клуба, но футболиста "ротен" этот вариант не заинтересовал.

Рыночная стоимость 27-летнего фулбека оценивается в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Рекордмастер" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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