Защитник "Баварии" Бернат выбыл на три месяца

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Защитник "Баварии" Бернат выбыл на три месяца

Защитник "Баварии" Хуан Бернат прооперирован в связи с травмой лодыжки, полученной в матче Международного Кубка Чемпионов против "Милана".

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, операция прошла успешно. По информации немецкой прессы, 24-летний испанец пропустит не менее трёх месяцев.

В прошлом сезоне Бернат сыграл за "Баварию" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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