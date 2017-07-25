Защитник "Баварии" Бернат выбыл на три месяца

Защитник "Баварии" Хуан Бернат прооперирован в связи с травмой лодыжки, полученной в матче Международного Кубка Чемпионов против "Милана".

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, операция прошла успешно. По информации немецкой прессы, 24-летний испанец пропустит не менее трёх месяцев.

В прошлом сезоне Бернат сыграл за "Баварию" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru