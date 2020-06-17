Защитник "Баварии" Дэвис высоко оценил бомбардирские таланты Левандовски

Игрок "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал, что думает о результатах одноклубника Роберта Левандовски.

В матче 32-го тура (1:0) Бундеслиги с "Вердером" футболист отметился голом и помог команде оформить 8-е подряд чемпионство.

"Поэтому мы и зовем его Леванголски. Он невероятный футболист, один из лучших в мире. Он просто взял и забил 31 гол за сезон, это невозможно", - цитирует Дэвиса пресс-служба Бундеслиги.

В нынешнем розыгрыше 31-летний футболист забил 31 гол и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах турнира.

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