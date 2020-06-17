Защитник "Баварии" Дэвис высоко оценил бомбардирские таланты Левандовски

Теги роберт левандовскиальфонсо дэвисбавария мюнхен

Защитник "Баварии" Дэвис высоко оценил бомбардирские таланты Левандовски

Игрок "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал, что думает о результатах одноклубника Роберта Левандовски.

В матче 32-го тура (1:0) Бундеслиги с "Вердером" футболист отметился голом и помог команде оформить 8-е подряд чемпионство. 

"Поэтому мы и зовем его Леванголски. Он невероятный футболист, один из лучших в мире. Он просто взял и забил 31 гол за сезон, это невозможно", - цитирует Дэвиса пресс-служба Бундеслиги.

В нынешнем розыгрыше 31-летний футболист забил 31 гол и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах турнира.

Не пропустите: "Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Крылья Советов" сыграют с "Ахматом" в футболках с надписью "Спасибо врачам"

"Крылья Советов" сыграют с "Ахматом" в футболках с надписью "Спасибо врачам"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 57
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Фрайбург Фрайбург 32 45
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 43
9 Шальке Шальке 31 39
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 38
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 31 35
14 Аугсбург Аугсбург 31 35
15 Майнц 05 Майнц 05 31 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов