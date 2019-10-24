Защитник "Баварии" Эрнандес успешно перенес операцию

Защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса успешно прооперировали. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить до 8 недель.

Напомним, 23-летний француз был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом" (3:2). У игрока диагностировали разрыв связок.

В этом сезоне защитник участвовал в 6 матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рискует пропустить остаток года| http://soccernews.ru