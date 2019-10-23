Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рискует пропустить остаток года

Теги бавария мюнхенлукас эрнандестравмы

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рискует пропустить остаток года

"Бавария" опубликовала официальное заявление о травме защитника Лукаса Эрнандеса.

Сообщается, что у француза диагностирован частичный разрыв связки правой лодыжки.

По информации TZ, 23-летний футболист может пропустить до двух месяцев.

Ранее "ротен" надолго потеряли другого игрока обороны Никласа Зюле, у которого выявлен разрыв крестообразной связки левого колена.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл за "Баварию" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Милан" нацелился на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" интересуется Санчо

"Ливерпуль" интересуется Санчо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 8 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 8 16
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 8 15
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 8 15
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8 15
6 Фрайбург Фрайбург 8 14
7 Шальке Шальке 8 14
8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 8 14
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 8 14
10 Герта Герта 8 11
11 Хоффенхайм Хоффенхайм 8 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 8 9
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 8 7
14 Унион Берлин Унион Берлин 8 7
15 Кельн Кельн 8 7
16 Аугсбург Аугсбург 8 6
17 Майнц 05 Майнц 05 8 6
18 Падерборн Падерборн 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов