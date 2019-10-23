Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рискует пропустить остаток года

"Бавария" опубликовала официальное заявление о травме защитника Лукаса Эрнандеса.

Сообщается, что у француза диагностирован частичный разрыв связки правой лодыжки.

По информации TZ, 23-летний футболист может пропустить до двух месяцев.

Ранее "ротен" надолго потеряли другого игрока обороны Никласа Зюле, у которого выявлен разрыв крестообразной связки левого колена.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл за "Баварию" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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