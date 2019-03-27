Защитник "Баварии" отказал "Наполи"

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Защитник "Баварии" отказал "Наполи"

"Наполи" хотел летом подписать защитника "Баварии" Рафинью, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 33-летнего бразильца приглашал главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, но футболист ответил отказом.

Ранее стало известно, что опытный фулбек по истечении срока контракта с мюнхенским клубом собирается перейти во "Фламенго".

Рафинья выступает за "Баварию" с 2011 года, сыграл 261 матч и забил 6 голов. 

Не пропустите: Президент "Наполи" сравнил Анчелотти с Фергюсоном. | http://soccernews.ru

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