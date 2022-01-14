Защитник "Баварии" отказал "Ньюкаслу"

Теги ньюкасл юнайтедбавария мюнхенниклас зюлетрансферы

Защитник "Баварии" отказал "Ньюкаслу"

Фото твиттер "Баварии"

"Ньюкасл" предпринял неудачную попытку купить центрального защитника "Баварии" Никласа Зюле.

По информации Sport1, 26-летний немец сам отказал "сорокам", которые хотели заполучить его в январе.

Приоритет футболиста - продление контракта с "ротен". Действующее соглашение между сторонами истекает в июне.

Если Зюле придётся уйти, то он намерен продолжить карьеру в команде, которая борется за трофеи и участвует в Лиге Чемпионов.

В текущем сезоне игрок провёл за "Баварию" 23 матча и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Ньюкасл" купил нападающего "Бернли". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на нападающего "Интера"

"Спартак" нацелился на нападающего "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов