Защитник "Баварии" отказал "Ньюкаслу"

Фото твиттер "Баварии"

"Ньюкасл" предпринял неудачную попытку купить центрального защитника "Баварии" Никласа Зюле.

По информации Sport1, 26-летний немец сам отказал "сорокам", которые хотели заполучить его в январе.

Приоритет футболиста - продление контракта с "ротен". Действующее соглашение между сторонами истекает в июне.

Если Зюле придётся уйти, то он намерен продолжить карьеру в команде, которая борется за трофеи и участвует в Лиге Чемпионов.

В текущем сезоне игрок провёл за "Баварию" 23 матча и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Ньюкасл" купил нападающего "Бернли". | http://soccernews.ru