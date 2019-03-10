Защитник "Баварии" прокомментировал новость Йохима Лева о сборной Германии

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Защитник "Баварии" прокомментировал новость Йохима Лева о сборной Германии

Защитник "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, что думает о том, что главный тренер сборной Германии не вызвал в национальную команду Жером Боатенга, Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Об этом сообщает Bild.

"Впервы я услышал об этой новости из прессы. Я удивился. Сборная ассоциируется у меня именно с этими тремя игроками. За последние 10 лет они сформировали команду и сделали нас чемпионами мира. Они также являются моими товарищами по команде. Неприятно было узнать, как им объявили эту новость", - сказал Киммих. 

Напомним, Йохим Лев решил не вызывать в сборную Германии Боатенга, Мюллера и Хуммельса, которые стали чемпионами мира 2014 года в составе национальной команды.

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