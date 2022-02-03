Защитник "Баварии" рискует пропустить ещё два месяца из-за проблем с сердцем
Фото инстаграм Альфонсо Дэвиса
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис продолжает лечить лёгкий миокардит, сообщает AZ.
По информации источника, из-за воспаления сердечной мышцы 21-летний футболист может пропустить ещё два месяца.
Канадец, который не выходит на поле с 17 декабря, может отсутствовать до апреля или даже дольше.
В текущем сезоне Дэвис сыграл за "Баварию" 23 матча и сделал 6 ассистов.
Ранее стало известно, что миокардит мог появиться у игрока вследствие заражения коронавирусом.
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|Унион Берлин
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