Защитник "Баварии" рискует пропустить ещё два месяца из-за проблем с сердцем

Фото инстаграм Альфонсо Дэвиса

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис продолжает лечить лёгкий миокардит, сообщает AZ.

По информации источника, из-за воспаления сердечной мышцы 21-летний футболист может пропустить ещё два месяца.

Канадец, который не выходит на поле с 17 декабря, может отсутствовать до апреля или даже дольше.

В текущем сезоне Дэвис сыграл за "Баварию" 23 матча и сделал 6 ассистов.

Ранее стало известно, что миокардит мог появиться у игрока вследствие заражения коронавирусом.

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