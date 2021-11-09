Защитник "Баварии" заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Зюле/Автор неизвестен
Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле сдал тест на коронавирус в расположении национальной сборной Германии, который оказался положительным, сообщает Bild.
Немецкий футбольный союз также заявил о том, что один из игроков сдал положительный тест на коронавирус, но не огласил его имя.
Также отмечается, что футболист изолирован, хотя у него и не наблюдается никаких симптомов. Ранее он уже был вакцинирован.
В ближайших матчах квалификации к ЧМ-2022 сборная Германии сыграет с Лихтенштейном (11 ноября) и Арменией (14 ноября).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20