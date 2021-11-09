Защитник "Баварии" заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Зюле/Автор неизвестен

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле сдал тест на коронавирус в расположении национальной сборной Германии, который оказался положительным, сообщает Bild.

Немецкий футбольный союз также заявил о том, что один из игроков сдал положительный тест на коронавирус, но не огласил его имя.

Также отмечается, что футболист изолирован, хотя у него и не наблюдается никаких симптомов. Ранее он уже был вакцинирован.

В ближайших матчах квалификации к ЧМ-2022 сборная Германии сыграет с Лихтенштейном (11 ноября) и Арменией (14 ноября).

Также не пропустите: Лунев определился со своим будущим в "Байере". | http://soccernews.ru