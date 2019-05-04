Защитник "Бернли" повторил рекорд АПЛ по автоголам

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Защитник "Бернли" повторил рекорд АПЛ по автоголам

Защитник "Бернли" Бен Ми отправил мяч в собственные ворота в матче 37-го тура АПЛ против "Эвертона" (0:2).

Для 29-летнего англичанина это четвёртый автогол в текущем розыгрыше Премьер-лиги, что является рекордом турнира.

Ранее данная отметка также покорялась Мартину Шкртелу ("Ливерпуль", сезон 2013/14) и Льюису Данку ("Брайтон", сезон 2017/18).

"Эвертон" – "Бернли" - 2:0

Голы: Ми, 17 (автогол) - 1:0, Коулмэн, 20 - 2:0.

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