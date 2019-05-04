Защитник "Бернли" повторил рекорд АПЛ по автоголам
Защитник "Бернли" Бен Ми отправил мяч в собственные ворота в матче 37-го тура АПЛ против "Эвертона" (0:2).
Для 29-летнего англичанина это четвёртый автогол в текущем розыгрыше Премьер-лиги, что является рекордом турнира.
Ранее данная отметка также покорялась Мартину Шкртелу ("Ливерпуль", сезон 2013/14) и Льюису Данку ("Брайтон", сезон 2017/18).
"Эвертон" – "Бернли" - 2:0
Голы: Ми, 17 (автогол) - 1:0, Коулмэн, 20 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14