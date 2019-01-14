Защитник "Бетиса" пожаловался на оскорбления со стороны Винисиуса Жуниора

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Защитник "Бетиса" пожаловался на оскорбления со стороны Винисиуса Жуниора

Защитник "Бетиса" Марк Бартра пожаловался на оскорбления со стороны вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Напомним, что в воскресенье команды встретились в очном матче в рамках 19-го тура Примеры. Игра завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1.

"Винисиус чаще лежал на газоне, чем играл. Я пытался доказать, что не цеплял его, а он оскорбил меня. Как? В общем, он трижды вспомнил мою мать. Думаю, ему стоит держать себя в руках, потому что в "Реале" вряд ли оценят такое поведение игрока" - приводит слова Бартры AS.

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