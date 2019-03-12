Защитник "Бока Хуниорс" получил жёлтую карточку за финт

Теги бока хуниорссан лоренцо

Защитник "Бока Хуниорс" получил жёлтую карточку за финт

Защитник "Бока Хуниорс" Хулио Буффарини получил жёлтую карточку в матче чемпионата Аргентины против "Сан Лоренцо".

Арбитр наказал футболиста предупреждением за то, что он отдал пас рабоной при счёте 3:0. Это взбесило соперников и те набросились на футболиста "генуэзцев".

В итоге возникла потасовка между игроками двух команд. Ситуацию успокоил судья, показав карточку Буффарини.

Не пропустите: Альба Карильо - модель, которой приписывают роман с вратарём "Реала" Тибо Куртуа. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Расинг Клуб Расинг Клуб 22 52
2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 22 51
3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 22 44
4 Ривер Плейт Ривер Плейт 22 39
5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 22 39
6 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 22 33
7 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 21 33
8 Индепендьенте Индепендьенте 22 32
9 Уракан Уракан 22 32
10 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 22 31
11 Ланус Ланус 22 31
12 Альдосиви Альдосиви 22 29
13 Тигре Тигре 22 29
14 Годой Крус Годой Крус 22 28
15 Банфилд Банфилд 22 27
16 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 22 25
17 Эстудиантес Эстудиантес 22 24
18 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 22 23
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 22 22
20 Бельграно Бельграно 22 21
21 Колон Колон 21 21
22 Сан-Мартин Тукуман Сан-Мартин Тукуман 22 21
23 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 22 21
24 Патронато Парана Патронато Парана 22 20
25 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 21 18
26 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 21 17
Полная таблица

топ-5 тегов