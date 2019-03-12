Защитник "Бока Хуниорс" получил жёлтую карточку за финт
Защитник "Бока Хуниорс" Хулио Буффарини получил жёлтую карточку в матче чемпионата Аргентины против "Сан Лоренцо".
Арбитр наказал футболиста предупреждением за то, что он отдал пас рабоной при счёте 3:0. Это взбесило соперников и те набросились на футболиста "генуэзцев".
В итоге возникла потасовка между игроками двух команд. Ситуацию успокоил судья, показав карточку Буффарини.
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|Команда
|М
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|22
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|22
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|Бока Хуниорс
|22
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|Ривер Плейт
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|22
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|Велес Сарсфилд
|21
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|Индепендьенте
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|9
|Уракан
|22
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|22
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|Альдосиви
|22
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|Годой Крус
|22
|28
|15
|Банфилд
|22
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|16
|Ньюэллз Олд Бойз
|22
|25
|17
|Эстудиантес
|22
|24
|18
|Росарио Сентраль
|22
|23
|19
|Химнасия Ла-Плата
|22
|22
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|Бельграно
|22
|21
|21
|Колон
|21
|21
|22
|Сан-Мартин Тукуман
|22
|21
|23
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|22
|21
|24
|Патронато Парана
|22
|20
|25
|Аргентинос Хуниорс
|21
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|26
|Сан Лоренцо
|21
|17