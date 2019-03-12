Защитник "Бока Хуниорс" получил жёлтую карточку за финт

Защитник "Бока Хуниорс" Хулио Буффарини получил жёлтую карточку в матче чемпионата Аргентины против "Сан Лоренцо".

Арбитр наказал футболиста предупреждением за то, что он отдал пас рабоной при счёте 3:0. Это взбесило соперников и те набросились на футболиста "генуэзцев".

В итоге возникла потасовка между игроками двух команд. Ситуацию успокоил судья, показав карточку Буффарини.

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