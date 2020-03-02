Защитник "Бордо" Пабло пропустит остаток сезона из-за разрыва связок
Защитник "Бордо" Пабло пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
По данным источника, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Пабло был травмирован в матче Лиги 1 с "Ниццей" (1:1). Футболист был заменен на 28-й минуте встречи.
Ожидается, что защитник пропустит около 9 месяцев и выйдет на поле уже в следующем сезоне.
В этом сезоне 28-летний бразилец провел 25 матчей, забив 4 гола.
Не пропустите: Президент "Лиона" не исключил, что матч ЛЧ с "Ювентусом" может пройти на нейтральном поле| http://soccernews.ru
главное
-
Куртуа - первый голкипер "Реала" за 45 лет, отстоявший на ноль в двух Класико за сезон
-
Абрахам, Канте, Пулишич и Кристенсен не помогут "Челси" в матче с "Ливерпулем"
-
Ибрагимович и Доннарумма могут уйти из "Милана", если клуб покинут Мальдини и Бобан
-
Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в Казани
-
Президент "Лиона" не исключил, что матч ЛЧ с "Ювентусом" может пройти на нейтральном поле
Лента новостей
-
Президент "Барселоны" прокомментировал поражение от "Реала"
-
"Челси" нацелился на бывшего защитника "Интера"
-
Экс-футболист "Динамо" Киев лишился всех денег из-за жены
-
Ещенко забил красивый гол на тренировке "Спартака"
-
1
Сотрудник РФС, возможно, заразил 24 человека в Москве коронавирусом
-
"Барселона" предложила крупную сумму и двух игроков за Лаутаро Мартинеса
-
Защитник "Бордо" Пабло пропустит остаток сезона из-за разрыва связок
-
Старридж дисквалифицирован на 3,5 месяца за нарушение правил о ставках
-
1
Куртуа - первый голкипер "Реала" за 45 лет, отстоявший на ноль в двух Класико за сезон
-
1
Абрахам, Канте, Пулишич и Кристенсен не помогут "Челси" в матче с "Ливерпулем"
-
Кержаков оценил игру хавбека "Зенита" Малкома
-
2
Лэмпард поделился мнением о будущем голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги
-
Воспитанник "Сассуоло" Берарди может продолжить карьеру в "Арсенале"
-
Черчесов: "Дзюба - важный игрок сборной, мы рады, что он может нам помочь"
-
Перенесший в Италии операцию Тарасов возвращается в Россию
-
Мозес пропустит полуфинал Кубка Италии с "Наполи" из-за повреждения
-
Александр Кержаков прокомментировал сотрудничество между банком "Тинькофф" и РПЛ
-
Ибрагимович и Доннарумма могут уйти из "Милана", если клуб покинут Мальдини и Бобан
-
Буффон ещё не определился, продолжит ли карьеру после текущего сезона
-
Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в Казани
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Монпелье
|27
|40
|6
|Монако
|27
|40
|7
|Реймс
|27
|38
|8
|Ницца
|27
|38
|9
|Страсбур
|27
|38
|10
|Лион
|26
|37
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
|36
|13
|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|26
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13