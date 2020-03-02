Защитник "Бордо" Пабло пропустит остаток сезона из-за разрыва связок

Защитник "Бордо" Пабло пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Пабло был травмирован в матче Лиги 1 с "Ниццей" (1:1). Футболист был заменен на 28-й минуте встречи.

Ожидается, что защитник пропустит около 9 месяцев и выйдет на поле уже в следующем сезоне.

В этом сезоне 28-летний бразилец провел 25 матчей, забив 4 гола.

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