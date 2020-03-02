Защитник "Бордо" Пабло пропустит остаток сезона из-за разрыва связок

Теги бордопаблотравмы

Защитник "Бордо" Пабло пропустит остаток сезона из-за разрыва связок

Защитник "Бордо" Пабло пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Пабло был травмирован в матче Лиги 1 с "Ниццей" (1:1). Футболист был заменен на 28-й минуте встречи.

Ожидается, что защитник пропустит около 9 месяцев и выйдет на поле уже в следующем сезоне.

В этом сезоне 28-летний бразилец провел 25 матчей, забив 4 гола.

Не пропустите: Президент "Лиона" не исключил, что матч ЛЧ с "Ювентусом" может пройти на нейтральном поле| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сотрудник РФС, возможно, заразил 24 человека в Москве коронавирусом

Сотрудник РФС, возможно, заразил 24 человека в Москве коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 27 55
3 Ренн Ренн 27 47
4 Лилль Лилль 27 46
5 Монпелье Монпелье 27 40
6 Монако Монако 27 40
7 Реймс Реймс 27 38
8 Ницца Ницца 27 38
9 Страсбур Страсбур 27 38
10 Лион Лион 26 37
11 Нант Нант 27 37
12 Бордо Бордо 27 36
13 Анжер Анжер 27 36
14 Брест Брест 27 34
15 Метц Метц 27 31
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 26 29
17 Дижон Дижон 27 27
18 Ним Ним 27 27
19 Амьен Амьен 27 22
20 Тулуза Тулуза 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов